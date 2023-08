Decisivo contra o Bahia, Diego Costa não marcava duas vezes no mesmo jogo há cinco anos

Rio - Contratado para reforçar o Botafogo após a lesão de Tiquinho Soares, Diego Costa, de 34 anos, foi decisivo na vitória sobre o Bahia. O atacante marcou duas vezes, e quebrou um jejum que já durava cinco anos. Desde 2018, o brasileiro, naturalizado espanhol, não conseguia fazer isso em uma mesma partida.

A última vez que marcou dois gols no mesmo jogo foi na vitória do Atlético de Madrid sobre o Real Madrid no dia 15 de agosto de 2018. Na ocasião, Diego Costa balançou as redes duas vezes, e comandou o triunfo da sua equipe no clássico da capital espanhola.

Pelo Botafogo, Diego Costa entrou em campo em três partidas, sendo apenas duas como titular. Antes de chegar ao Alvinegro, o atacante disputou a sua última temporada pelo Wolverhampton, da Inglaterra, e fez apenas um gol.