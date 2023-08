Da defesa ao ataque: Gabriel Pires volta em alto nível e reafirma importância no Botafogo

Rio - Além da manutenção da série invicta e de continuar na briga pelos títulos da Sul-Americana e do Brasileirão, o Botafogo teve mais uma boa notícia nos últimos dias: o retorno em alto nível de Gabriel Pires. Embora tenha ficado quase três meses longe dos gramados por causa de uma lesão na panturrilha, o meio-campista voltou como titular e se destacou nos jogos contra Defensa y Justicia e Bahia.

No confronto da Sul-Americana, diante da equipe argentina, ele atuou por 65 minutos - sem contar os acréscimos do primeiro tempo. Além do gol, o meia contribuiu com quatro passes decisivos - passe para finalização -, venceu dois de cinco duelos pelo chão e os quatro que tentou pelo alto. Gabriel também somou quatro cortes, uma interceptação e um desarme. As estatísticas são do site "SofaScore".

Já na partida do Brasileirão, contra o Tricolor e Aço, o meio-campista atuou por 83 minutos - sem contar os acréscimos do primeiro tempo. No período, ele deu a assistência para o segundo gol de Diego Costa, venceu sete de nove duelos pelo chão e os três que tentou pelo alto. Além disso, ainda contribuiu com dois cortes, uma interceptação e cinco desarmes.

Os números evidenciam como Gabriel foi importante para o time nos dois compromissos tanto no sistema ofensivo quanto no defensivo. Ademais, indicam que o camisa 14 não pareceu sentir o longo período afastado dos gramados.

O talento do atleta também pode ser potencializado por Bruno Lage, já que os dois já se conhecem, pois trabalharam juntos no Benfica. Com a chegada do treinador, foi possível ver que o Botafogo, em determinados momentos das partidas, adianta as linhas e marca o adversário já no campo de ataque.

E Gabriel mostrou contra o Bahia como é importante nesse cenário. O segundo gol do Botafogo vem justamente de uma antecipação do camisa 14, que rouba a bola, tabela com Eduardo e cruza na medida para Diego Costa marcar. Em outro momento, ele consegue o desarme na entrada da área, e a bola sobra para Eduardo tocar para Janderson, que acerta a trave.

Em tempo: com Gabriel Pires à disposição, o Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Defensa y Justicia no Estadio Florencio Solá. A partida é válida pelo jogo da volta das quartas de final da Sul-Americana. O duelo de ida terminou em 1 a 1. Portanto, qualquer novo empate forçará a decisão por pênaltis.