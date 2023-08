Vídeo: no vestiário, jogadores fazem festa para Tiquinho e cantam música da torcida do Botafogo

Rio - Após a vitória sobre o Bahia por 3 a 0 , no último domingo, os jogadores do Botafogo fizeram festa para Tiquinho. No vídeo de bastidores, alguns atletas do Alvinegro se reuniram perto do atacante e começaram a cantar a famosa música da torcida feita para homenagear o centroavante.

Nas imagens, é possível ver ao menos Gatito, Di Plácido, Diego Hernández, Adryelson, Luis Henrique, Hugo e Gabriel Pires festejando o atacante. Confira abaixo:

Também teve festa pro artilheiro do Brasileirão no vestiário alvinegro.



Daqui a pouco, às 20h, tem bastidores na Botafogo TV!



Link https://t.co/3MW9cdYkwu pic.twitter.com/FQkoZOCbCS — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 28, 2023

Vale lembrar que Tiquinho se recupera de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e não entra em campo desde o dia 6 de agosto, quando o Alvinegro empatou com o Cruzeiro. Apesar disso, mesmo sem poder atuar, ele marcou presença no Estádio Nilton Santos para assistir ao jogo.