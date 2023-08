Com Marçal, Botafogo divulga relacionados para enfrentar o Defensa y Justicia

Rio - Nesta terça-feira, 29, o Botafogo divulgou os relacionados para o jogo contra o Defensa y Justicia, válido pela Sul-Americana. A principal novidade na lista é a presença do lateral-esquerdo Marçal, que está recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda

O capitão do Alvinegro, vale lembrar, se machucou contra o São Paulo, no dia 19 deste mês, e precisou ser substituído na reta final do primeiro tempo. Assim, ele perdeu as últimas duas partidas do time, contra o Bahia (Brasileirão) e contra o Defensa y Justicia (jogo de ida da Sul-Americana).

Outra novidade na lista é a presença do zagueiro Sousa, cria da base alvinegra que voltou de empréstimo junto ao Cercle Brugge, da Bélgica. Por outro lado, o técnico Bruno Lage não contará com Eduardo e Victor Sá - ambos foram poupados.

Em tempo: Defensa y Justicia e Botafogo medirão forças nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estadio Florencio Solá. A partida é válida pelo jogo da volta das quartas de final da Sul-Americana. Na ida, as duas equipes empataram em 1 a 1.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS