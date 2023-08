Botafogo anuncia contratação do zagueiro angolano Bastos, ex-Lazio

Rio - Nesta terça-feira (29), o Botafogo anunciou sua última contratação para o restante da temporada. Trata-se do zagueiro angolano Bastos, de 31 anos, que chega ao Glorioso carregando bagagem europeia após quatro temporadas defendendo a Lazio, da Itália. Ele firmou vínculo até o fim de 2024.

Bartolomeu Jacinto Quissanga, ou Bastos para o mundo do futebol, demorou a ser confirmado como reforço do Alvinegro devido aos trâmites em seu país para a regularização. O defensor estava sem clube desde que deixou Al-Ahli, da Arábia Saudita, em julho.

"Vou procurar dar o meu melhor e ajudar o clube a atingir seus objetivos, que continuem a acreditar no nosso clube. É entregar tudo nas mãos de Deus, que tudo é possível", disse Bastos, quando desembarcou no Rio de Janeiro, no último domingo (27).

Avisa pra geral que o palanca-negra é alvinegro



Bastos Quissanga é o novo reforço do Glorioso!



Botafogo produz música e anuncia zagueiro angolano em parceria com @EvanMaurilio, nosso escolhido da terra do semba. É HIT! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/MNAf3mHDoE — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 29, 2023

Bastos é natural de Luanda e começou a carreira no Petro Atlético, da capital angolana. Além da Lazio e do Al-Ahli Saudi, o jogador também acumula passagens por Rostov, da Rússia, e Al-Ain, outro clube saudita.

Para a confirmação do novo reforço, o Botafogo produziu uma música em parceria com o também angolano e alvingero Evan Maurilio, um dos autores dos hits "Embalado" e "É estrela". Bastos foi anunciado com a canção "O Palanca-Negra é Alvinegro", uma referência ao símbolo da seleção angolana de futebol.