Torcida do Botafogo esgota ingressos para clássico com o Flamengo

Rio - O Botafogo comunicou, na manhã desta quarta-feira (30), que os ingressos para o clássico com o Flamengo, que será realizado no Nilton Santos, estão esgotados. O Alvinegro é o líder do Campeonato Brasileiro e busca manter a boa vantagem na ponta, enquanto o Rubro-Negro vive momento conturbado e precisa dos três pontos para acalmar os ânimos.

Para os alvinegros, ainda restam as gratuidades, que precisam ser trocadas em pontos físicos de venda. Os botafoguenses preparam mais uma grande festa no Estádio Nilton Santos.

VAI PEGAR FOGO!



Ingressos esgotados para a torcida alvinegra no clássico contra o Flamengo, neste sábado, no Nilton Santos. Vamos juntos em mais uma decisão no Brasileirão! #VouTeApoiarAtéOFinal



O clássico será no sábado, às 21h, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o líder da competição, com 51 pontos. Já o Flamengo é o quarto colocado na tabela, com 36.