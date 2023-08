Lucas Perri, do Botafogo, é chamado por Diniz para defender a seleção brasileira

Rio - O goleiro Lucas Perri, do Botafogo, foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para defender a seleção brasileira nas duas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ele substituirá Bento, do Athletico-PR, que foi cortado por lesão.



Segundo a CBF, o médico Rodrigo Lasmar recebeu do Furacão o laudo dos exames de Bento. O goleiro teve constatada lesão muscular na região posterior da coxa direita, que o impede de se recuperar a tempo.



Perri é um dos destaques do Botafogo na histórica campanha que o clube vem fazendo no Brasileirão, sendo o goleiro menos vazado da competição até o momento. Ele estava cotado, inclusive, para ser convocado de imediato por Fernando Diniz, sem a necessidade de aguardar o corte.

Com Perri, seleção brasileira terá compromissos nos dias 8 e 12 de setembro. A equipe enfrentará, respectivamente, a Bolívia, em Belém, e o Peru, em Lima.