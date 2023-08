Botafogo volta a ter jogador convocado para a Seleção após quatro ano

o lateral Marcinho.

Com a convocação de Lucas Perri no lugar de Bento, cortado por lesão, para os jogos contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias, o Botafogo volta a ter um representante na seleção brasileira após quatro anos. O último havia sido

Naquela época, o técnico Tite perdeu Danilo, cortado, e resolveu testar o jogador do Botafogo para dois amistosos. Foi surpresa até mesmo para os torcedores alvinegros. Ao contrário de agora, que eles criticaram o interino Fernando Diniz por ter deixado o goleiro e Adryelson fora.

O Botafogo segue como clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira em Copas do Mundo, com 47 nomes, um a mais do que o São Paulo.

Com craques como Garrincha, Nilton Santos, Jairzinho, Didi e Paulo Cézar Caju, entre tantos, o Glorioso deixou de ser referência nos últimos anos, quando teve Jefferson convocado com frequência até 2014.

Agora em nova fase com a SAF, vive a expectativa de voltar a ter jogadores chamados para defender a seleção brasileira, que jogará nos dias 8 de setembro, contra a Bolívia, no Mangeuirão, em Belém (PA), e 12, contra o Peru, em Lima.

Da lanterna da Série B para a seleção brasileira



Destaque do Botafogo na temporada e, em especial, na campanha histórica no Brasileirão, Lucas Perri teve uma mudança de status meteórica até chegar à seleção brasileira. Afinal, chegou há pouco mais de um ano no clube.

Antes, não tinha chances no São Paulo e estava emprestado no Náutico, lanterna da Série B à época. Masu suas atuações chamaram a atenção do departamento de scout do Glorioso, que aprovou a contratação, anunciada em 17 de agosto de 2022.

A estreia pelo Botafogo aconteceu em 1 de outubro, na vitória por 1 a 0 sobre o Goiás. O goleiro substituiu Gatito Fernández, que saiu machucado. Mas a oportunidade de firmar só apareceu no fim de 2022, em novembro, com a lesão mais grave do titular.

Perri começou a se destacar ao defender um pênalti no amistoso sem gols com o Crystal Palace, após a temporada. E durante o Campeonato Carioca já mostrou que poderia ser o titular do Botafogo, crescendo a cada jogo até se tornar decisivo com grandes defesas no Brasileirão.