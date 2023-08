Com time misto, Botafogo está escalado para o jogo contra o Defensa y Justicia

Rio - O Botafogo está escalado para enfrentar o Defensa y Justicia no Estádio Florencio Sola, às 19h desta quarta-feira, 30, pelo jogo da volta das quartas de final da Sul-Americana. O técnico Bruno Lage montou um time misto para ir a campo.

Dessa forma, o Botafogo vai a campo com: Gatito; Di Plácido, Philipe Sampaio, Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tchê Tchê e Lucas Fernandes; Luis Hhenrique e Diego Costa.

Na partida de ida, as duas equipes ficaram no 1 a 1. Dessa forma, qualquer novo empate forçará a decisão por pênaltis. Quem passar enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre São Paulo e LDU - os equatorianos venceram o jogo de ida por 2 a 1, mas a volta acontece no Morumbi.



Em tempo: a transmissão de Defensa y Justicia x Botafogo será exclusiva do Paramount+.