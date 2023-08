Sul-Americana: Botafogo perde para o Defensa y Justicia e dá adeus ao sonho do título

Argentina - Após ceder o empate no jogo de ida , o Botafogo perdeu para o Defensa y Justicia por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, 30, e deu adeus à Sul-Americana. Com o resultado, a equipe argentina levou a melhor no placar agregado por 3 a 2 e avançou à semifinal da competição continental. Nicolás Fernández marcou para o time da casa. Já Lucas Fernandes fez pelo lado do Glorioso.

O Defensa y Justicia enfrentará São Paulo ou LDU na próxima fase da Sul-Americana. No jogo de ida, em Quito, a equipe equatoriana venceu por 2 a 1. O confronto da volta acontecerá já nesta quinta-feira, às 19h, no Morumbi.

O JOGO

O Botafogo teve um começo ruim de primeiro tempo. O time tinha dificuldade para sair ao campo de ataque e via o Defensa y Justicia pressionar. Nesse cenário, a zaga alvinegra vacilou, e a equipe argentina não desperdiçou a oportunidade. Depois de Di Plácido errar um corte dentro da área, Togni ficou com a bola e cruzou na medida para Nicolás Fernández mandar de cabeça para o fundo das redes aos 15 minutos. A bola ainda chegou a desviar em Cuesta.

Com o placar aberto, o jogo mudou de figura. O Botafogo passou a ter mais posse e finalmente passou a criar jogadas de perigo. O Defensa y Justicia, por sua vez, apostava em contra-ataques e ainda conseguia incomodar.

Melhor para o Botafogo, que conseguiu o empate num lance ajustado, já na reta final do primeiro tempo. Tchê Tchê sofreu falta na entrada da área, e Lucas Fernandes foi para a cobrança. O camisa 18 acertou a trave, a bola bateu no goleiro e entrou. Inicialmente, a marcação de campo era de que a bola não havia entrado completamente. No entanto, o VAR checou o lance e confirmou o tento alvinegro.

Na etapa complementar, o Botafogo voltou melhor e criou uma grande chance logo no primeiro minuto. Após uma boa trama, Mateo Ponte ficou cara a cara com o goleiro, mas bateu fraquinho de perna esquerda e facilitou a defesa de Bologna.

O bom momento do Glorioso durou até os 15 minutos. Passado esse período - que veio justamente após Bruno Lage promover substituições para soltar mais o time -, o Defensa y Justicia cresceu na partida e retomou a vantagem no marcador. Aos 27, Soto cruzou pelo lado esquerdo na medida para o baixinho Nicolás Fernández marcar mais uma vez de cabeça.

Com isso, o Alvinegro se lançou ao ataque para tentar o empate, mas não conseguiu. Assim, deu adeus à Sul-Americana 2023.

AGENDA DO BOTAFOGO

Agora, o time de Bruno Lage volta as atenções para o Brasileirão. O Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 21h, para enfrentar o Flamengo no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 22ª rodada do campeonato.

FICHA TÉCNICA

Defensa y Justicia x Botafogo



Data e Hora: 30/08/2023, às 19h

Local: Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (ARG)

Árbitro: Jhon Ospina (COL)



Cartões amarelos: Diego Costa (BOT)

Cartões vermelhos:

Gols: Nicolás Fernández (1-0) (15'/1ºT) / Lucas Fernandes (1-1) (48'/1ºT) / Nicolás Fernández (2-1) (27'/2ºT)

DEFENSA Y JUSTICIA (Técnico: Julio Vaccari)

Bologna; Sant'Anna, Malatini, Cardona e Soto; Gutiérrez (Solari, 12'/1ºT {Cáceres, 45'/2ºT}), Julián López, Tripicho e Barbona (Mingo, 45'/2ºT); Togni (Alanís, 41'/2ºT) e Nicolás Fernández (Pratto, 45'/2ºT).

BOTAFOGO (Técnico: Bruno Lage)

Gatito; Di Plácido (Mateo Ponte, Intervalo), Philipe Sampaio, Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa (Segovinha, 16'/2ºT), Marlon Freitas (Gabriel Pires, 16'/2ºT), Tchê Tchê e Lucas Fernandes (Janderson, 30'/2ºT); Luis Henrique (Carlos Alberto, 40'/2ºT) e Diego Costa.