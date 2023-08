Marçal lamenta queda do Botafogo na Copa Sul-Americana: 'Entramos moles'

Buenos Aires (ARG) - Vivendo grande momento na temporada, o Botafogo, com time misto, perdeu por 2 a 1 para o Defensa y Justicia e se despediu da Copa Sul-Americana. Capitão da equipe nesta quarta-feira (30), no Estádio Florencio Sola, o lateral-esquerdo Marçal atribuiu a queda na competição à postura da equipe diante do adversário.

"Fomos mal no jogo, entramos moles. Essa que é a verdade. Sabíamos que seria um jogo difícil. O Mister (Bruno Lage) nos alertou no vestiário, eu também falei na roda, mas o time não entrou como de costume. Tomamos um gol, conseguimos recuperar e estivemos melhor no fim do primeiro tempo", disse, em entrevista ao "Paramount+" após o duelo.



A última derrota do Botafogo havia sido no dia 2/6, contra o Athletico-PR, 19 jogos atrás, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para Marçal, é hora de seguir normalmente a caminhada sem deixar cair o ritmo, pois o próximo compromisso será contra o Flamengo, no sábado (2/9), no Estádio Nilton Santos.

"Fazia tempo que a gente não perdia, mas encaramos cada jogo como um jogo diferente, um jogo novo. Não vai ser diferente. Perdemos esse, mas vamos olhar para frente pois temos um no fim de semana, e vamos encarar como uma final", finalizou Marçal.