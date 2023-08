Bruno Lage analisa eliminação do Botafogo na Sul-Americana e pede apoio dos torcedores

Buenos Aires (ARG) - Custou, mas veio a primeira derrota de Bruno Lage como técnico do Botafogo. Nesta quarta-feira (30), o Glorioso perdeu por 2 a 1 para o Defensa y Justicia e se despediu da Copa Sul-Americana nas quartas de final . Em entrevista coletiva, o português analisou o resultado fora de casa, o comportamento da equipe e pediu apoio da torcida para a sequência da temporada.

"Fizemos um bom jogo, tivemos imensas oportunidades para marcar. No conjunto dos dois jogos tivemos mais oportunidades e não conseguimos marcar gols. Penso eu, sofremos três gols que não merecíamos, mas que não deveríamos ter sofrido. Não pressionamos, permitimos que o adversário fizesse dois cruzamentos e saíssem os gols", iniciou Bruno Lage.

No jogo de ida, que terminou empatado em 1 a 1, o Botafogo deixou o gramado do Estádio Nilton Santos com a certeza de que poderia ter adiantado a classificação. O número de gols perdidos custou caro, e, em meio ao planejamento de poupar o elenco visando o Brasileirão, um time misto não foi suficiente para vencer fora de casa.

"Ficamos tristes pela eliminação, penso que fomos a melhor equipe no conjunto dos dois jogos, não conseguimos marcar os gols. No último jogo vencemos por três, mas nessa eliminatória não conseguimos marcar os gols. Por isso, o adversário venceu e agora é o momento certo de dar passos para a frente", destacou o técnico português.

O resultado deu fim a uma sequência de 19 jogos invicto - a última derrota havia sido no dia 3/6, para o Athletico-PR, fora de casa, pela 9ª rodada do Brasileirão, que volta a ser o foco do elenco. O Botafogo volta a campo neste sábado (2/9), contra o Flamengo, para um clássico com caráter decisivo.

Bruno Lage assumiu a responsabilidade da eliminação no torneio continental e ressaltou sua sequência positiva no comando do Alvinegro. Para ele, os torcedores são fundamentais na virada de chave.

"Eu que vou assumir todas as responsabilidades porque sou o líder, escolho os jogadores. Não é a primeira vez que a equipe perde. Fiz 10 jogos, tive essa derrota na 11ª partida. Dos meus jogadores, não tenho dúvida nenhuma, eles darão passos à frente para voltar a ter uma sequência de resultados que tivemos até aqui. O que posso pedir é que os torcedores nos apoiem como têm nos apoiado", finalizou.