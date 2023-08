Depois da eliminação da Sul-Americana, torcida do Botafogo inicia campanha para apoiar o time no aeroporto

Rio - Depois da eliminação do Botafogo na Copa Sul-Americana , a torcida começou a se mobilizar nas redes sociais para receber a delegação no aeroporto e demonstrar apoio ao time. A iniciativa é do "Movimento Ninguém Ama Como A Gente", o mesmo que participa e organiza as festas para as arquibancadas do Estádio Nilton Santos nos dias de jogos.

Os torcedores estarão presentes no Terminal 2 do Aeroporto do Galeão, na madrugada desta quinta-feira, às 2h. A delegação alvinegra, vale lembrar, parte de Buenos Aires, onde perdeu para o Defensa y Justicia por 2 a 1.

A TORCIDA DO BOTAFOGO ABRAÇA O ELENCO



Esperamos muitos anos por esse momento e vamos até o final com este elenco pelo nosso sonho. Ninguém quer mais do que a torcida do BOTAFOGO. Todos ao aeroporto! Compartilhe, compareça, o clássico já começou!#EntramOnzeJogamosTodos pic.twitter.com/MBaSrIYQm3 — Mov. Ninguém Ama Como a Gente (@MovNacag) August 31, 2023

Esse abraço também é uma forma de dar apoio para o grupo já de olho no próximo compromisso. O Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 21h, para enfrentar o Flamengo no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 22ª rodada do Brasileirão.