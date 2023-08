Delegação do Botafogo é recebida com festa de torcedores depois da eliminação na Sul-Americana

Rio - Após a eliminação nas quartas de finais da Sul-Americana contra o Defensa y Justicia, a delegação do Botafogo chegou da Argentina, e recebeu um grande apoio dos torcedores na madrugada desta quinta-feira, no Aeroporto do Galeão. Cerca de 300 torcedores alvinegros estavam presentes no local.

A TORCIDA DO BOTAFOGO ABRAÇA O ELENCO



04:00 da manhã de uma quinta-feira, ninguém quer mais do que a gente. O clássico já começou. Vamos, BOTAFOGO!#NinguémAmaComoAGente #EntramOnzeJogamosTodos pic.twitter.com/DnPfmVVPK4 — Mov. Ninguém Ama Como a Gente (@MovNacag) August 31, 2023

O Botafogo vive grande fase na temporada, sendo líder do Brasileiro com 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Palmeiras. A delegação chegou ao Rio por volta das 4 horas (de Brasília) e foi recebida com aplausos e gritos de "sábado é guerra", em alusão ao clássico com o Flamengo pela Série A, no Nilton Santos, neste fim de semana.

Em seu perfil oficial no Twitter, o Botafogo agradeceu a manifestação dos torcedores: "Agradecimento à torcida alvinegra por todo apoio no aeroporto. É o Maior Amor do Mundo! Seguimos juntos!", publicou o clube carioca.

O Alvinegro foi eliminado da competição internacional ao ser derrotado por 2 a 1 pelo clube argentino. O Botafogo voltou a poupar jogadores na Sul-Americana, e desta vez, não conseguiu avançar. No jogo do Rio, o Glorioso havia empatado por 1 a 1 contra o Defensa y Justicia.