Time saudita demonstra interesse em atacante, mas recua após pedida do Botafogo

Rio - O atacante do Botafogo, Júnior Santos, de 28 anos, entrou na mira do Al-Shabab, da Arábia Saudita. No entanto, o Alvinegro pediu algo em torno de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 29 milhões), e os valores acabaram assustando a equipe saudita. As informações são do portal "Goal".

O contrato de Júnior Santos com o Botafogo vai até o fim de 2025. O jogador era titular da equipe de Luís Castro, mas acabou perdendo um pouco de espaço com Bruno Lage. Ainda assim é visto como peça importante no atual elenco alvinegro.

Com passagens por Fortaleza, Ponte Preta e Ituano, Júnior Santos chegou ao Botafogo no ano passado, após empréstimo do Sanfrecce Hiroshima. Sem se destacar, o atacante acabou voltando ao Fortaleza no começo do ano, porém, o Alvinegro o contratou de volta durante a temporada. Em 2023, o jogador teve bons momentos, atuando em 33 jogos, fazendo dois gols e dando duas assistências.