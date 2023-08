Tiquinho treina normalmente e pode reforçar o Botafogo contra o Flamengo

Rio - Passada a frustrante eliminação na Copa Sul-Americana para o Defensa y Justicia (ARG), o Botafogo pode ter uma boa notícia visando o clássico deste sábado (2/9), contra o Flamengo, no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão. O atacante Tiquinho Soares, em reta final de recuperação por conta de uma lesão no joelho esquerdo, treinou com bola e pode reforçar a equipe comandada por Bruno Lage.

Nesta quinta-feira (31), o artilheiro do Brasileirão (13 gols) participou de atividade com o elenco sub-20 e os jogadores não relacionados para o confronto com o Defensa, como Eduardo e Victor Sá, poupados da viagem para a Argentina. As informações são do site "ge".

A tendência é de que Tiquinho esteja na reapresentação do plantel principal, nesta sexta, no CT Espaço Lonier, e treine sem restrições para ficar à disposição de Lage ao menos no banco de reservas.

Tiquinho Soares está fora de combate desde o início de agosto, quando sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo no empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Ele passou por tratamento intensivo com três sessões de fisioterapia por dia para voltar antes das cinco semanas projetadas pelo clube inicialmente.