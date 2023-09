Botafogo lança camarote para festas infantis no Estádio Nilton Santos

Rio - Em mais um passo pela reestruturação e renovação do Estádio Nilton Santos, o Botafogo anunciou a "Arena Star Kids", um espaço adaptado para receber festas de aniversário e eventos infantis em dias de jogos no Campeonato Brasileiro. A pré-inauguração do local será neste sábado (2/9), no clássico contra o Flamengo, pela 22ª rodada, apenas com convidados.

Os ingressos para a Arena Star Kids começarão a ser comercializados a partir da partida contra o Goiás, com data base definida para o dia 30/9, na plataforma oficial do clube. CEO da SAF Botafogo, Thairo Arruda comentou sobre o lançamento na casa alvinegra.

"A Star Arena Kids chega com o intuito de fazer do nosso estádio um ambiente ainda mais familiar e proporcionar experiências inesquecíveis aos nossos pequenos torcedores. Agradecemos também à Companhia do Tomate, por acreditar e trazer o projeto para o Nilton Santos. Sem dúvida é outro marco para esse ano especial", disse.

Com o investimento de R$ 1 milhão, o espaço terá capacidade inicial para 200 torcedores e terá a instalação de brinquedos e videogames para o público infantil. Os aniversariantes que comemorarem suas festas no estádio também vão poder entrar em campo com os jogadores do Botafogo. Em dias de jogos, a operação do camarote começa 2 horas antes dos jogos e se encerra após o apito final, conforme informou o clube.

Vale lembrar que, recentemente, o Botafogo também divulgou a "Firezone", camarote especial no Nilton Santos com serviço de open bar e open food, além de áreas de entretenimento e visão privilegiada do gramado. A pré-inauguração também será contra o Flamengo.