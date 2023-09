Técnico apela ao torcedor do Botafogo, já irritado... 'Acreditem como nós!'

Desde que Bruno Lage assumiu o Botafogo, o desempenho despencou e a torcida, irritada, já começa a coçar a cabeça. Por isso, o destempero mais uma vez do português na entrevista coletiva, como aconteceu na derrota para o Flamengo, por 2 a 1, no tapetinho. É a quarta derrota seguida do time, três no Brasileiro e um na Copa Sul-Americana.

No total, em 14 jogos à frente do time da Estrela Solitária, que, agora, não brilha intensamente, apenas pisca-pisca, porque foram 4 vitórias do Mister, 6 empates e 4 derrotas, com o aproveitamento caindo da laje para 45,7%. Vendo e sentindo na pele a "revolta" dos alvinegros raiz, o técnico apelou para os torcedores lotarem o Niltão contra o Goiás, dia 02/10, às 20h.



"Puxa para cima agora, é o que eles precisam! Porque foram eles que puxaram todos para cima. O torcedor do Botafogo é apaixonado, na primeira rodada estavam 10 mil, hoje estão 50, 60 mil. Foram eles que puxaram. Agora precisam de carinho. E não que "olha, vamos entregar o ouro, vamos perder…" Não, c...! Perdão… Acreditem como nós! Estavam ali com dez gajos a correr, p...! É o momento de estarmos todos juntos e unidos em busca do título do Brasileiro, p...!

Laje caiu na Sul-Americana

Setembro chegará ao fim sem nenhuma vitória do Botafogo. Com o revés para o Corinthians, por 1 a 0, sexta-feira, o Glorioso perdeu os nove jogos que tinha para disputar no mês. Antes do time paulista, o Alvinegro já havia sido derrotado por Atlético-MG (1 a 0) e por Flamengo (2 a 1). Até mesmo a primavera chegou primeiro, ontem. No dia 30/08, engolido para o Defensa y Justicia, por 2 a 1, e saiu fora da Sul-Americana.

Lápis, borracha e papel na mão

Com o resultado, o Botafogo segue com 51 pontos na liderança do Brasileirão. Como o Palmeiras perdeu na rodada, a distância se manteve em sete pontos. Mesmo assim, para o time que chegou a ter quase 95% de chances de título, agora, segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, tem 72%, com o Palmeiras na sua cola, marcando 15%. Já o Departamento de Matemática da UFMG aponta 73,3% para o Glorioso, 8,4% para o vice-líder e 7,1% para o Grêmio. Por isso, Tchê Tchê apertou o sinal de alerta.

"Claro que liga o sinal. A gente sempre busca a vitória, independentemente de onde seja, em casa ou fora. Infelizmente não vem acontecendo, mas o trabalho é da mesma maneira. São 38 rodadas, era inevitável passar por isso. É ter a cabeça boa. O time que vinha seguindo a gente (Palmeiras) tropeçou também. Então, manteve a mesma coisa, queimou uma rodada. É manter a cabeça boa, descansar e trabalhar para o próximo jogo", disse Tchê Tchê, ao canal Premiere, visando ao duelo com o Goiás, dia 02/10, às 20h, no tapetinho do Nilton Santos.

Marçal terá que se explicar no STJD

Baseado em "leitura labial" e assistindo depois ao Premiere e ao link do portal ge, o árbitro Paulo Cezar Zanovelli da Silva relatou na súmula de Corinthians 1 x 0 Botafogo a reclamação de Marçal após ter sido expulso. O lateral-esquerdo do Glorioso desabafou em frente às câmeras dizendo que "isso aqui é roubo".

"Informo que observamos após o término da partida no link ge. globo que através de leitura labial o atleta de número 21, Sr. Fernando Marçal de Oliveira, da equipe SAF Botafogo, após ser expulso saindo do campo de jogo proferindo as seguintes palavras 'isso aqui é roubo, isso aqui é roubo, Abel'", escreveu Zanovelli.

Com o relato na súmula do jogo em Itaquera, válido pela 24ª rodada do Brasileirão, Marçal pode acabar recebendo punição severa do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em virtude das palavras proferidas. O lateral-esquerdo já será julgado de qualquer maneira pela expulsão, já que todo cartão vermelho gera uma denúncia de algum promotor da entidade.