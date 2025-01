Botafogo desperdiça pênalti, tem gol anulado e perde para o Volta Redonda

Rio - Na noite desta quarta-feira (22), o Botafogo perdeu para o Volta Redonda por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Gabriel Bahia e Bruno Santos marcaram para o Voltaço. Matheus Nascimento fez pelo lado do Glorioso. Pouco antes da parada técnica do segundo tempo, Cayo Tenório foi expulso e deixou Esquadrão de Aço com um a menos. Apesar da superioridade numérica, o Alvinegro não conseguiu o empate. Patrick de Paula ainda desperdiçou um pênalti e Valentín Adamo teve um gol anulado.

A equipe de Carlos Leiria volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o lanterna Bangu no Estádio Nilton Santos. O confronto é válido pela quinta rodada da competição.

O jogo

O primeiro tempo começou animado no Estádio Nilton Santos. Logo no início, Patrick de Paula lançou Matheus Nascimento, que devolveu a bola para o volante. O camisa 8 estava na entrada da pequena área com um canto aberto, mas finalizou mal e mandou para fora.

Aos 10, o Volta Redonda respondeu com um gol. Chay levantou bola na área, e a zaga do Botafogo não conseguiu afastar. Gabriel Bahia ficou com a sobra e finalizou forte para balançar as redes.

O Glorioso, porém, não sentiu e foi para cima. A postura foi recompensada aos 19 minutos, quando Matheus Nascimento balançou as redes. Vitinho tocou para o centroavante, que limpou o marcador e finalizou no canto direito do goleiro.

O time da casa teve chance de virar com Yarlen, mas Jean Drosny espalmou e mandou para escanteio. Com o passar do tempo, o Voltaço voltou a crescer na partida e chegou ao segundo gol na marca dos 34 minutos. Sanchez correu nas costas de Yarlen pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Bruno Santos cabecear e mandar a bola no contrapé do goleiro Raul.

No retorno do intervalo, o Botafogo mostrava pouca inspiração: dentro dos primeiros 15 minutos, só chegou com perigo numa finalização de fora da área de Patrick de Paula. O cenário era favorável ao Voltaço, que praticamente não levava sustos. A equipe visitante ainda conseguia atacar e passou perto de chegar ao terceiro gol, mas Newton salvou em cima da linha.

A situação só melhorou com a entrada de Rafael Lobato. O camisa 16 entrou bem e botou fogo no jogo. Em sua primeira boa jogada, arrancou do campo de defesa e serviu Matheus Nascimento, que marcou, mas o atacante estava em posição de impedimento. Mais tarde, ficou cara a cara com o goleiro em nova jogada de velocidade. Ele só não finalizou porque foi parado com falta de Cayo Tenório, que acabou expulso.

Com um a mais, o Botafogo ainda demorou um pouco para se ajustar e passou perto mais uma vez de levar o terceiro gol, após passe errado de Vitinho, mas Raul apareceu para fazer boa defesa.

Passado esse momento, o Alvinegro finalmente foi para cima e teve uma chance de ouro de empatar quando Lucas Souza cometeu pênalti. Entretanto, Patrick de Paula escorregou no momento da cobrança e mandou para fora.

Nos acréscimos, Valentín Adamo ainda chegou a balançar as redes, mas o VAR pegou falta no lance. O árbitro foi ao monitor e invalidou o tento botafoguense.

Ficha técnica

Botafogo 1 x 2 Volta Redonda



Data e hora: 22/1/2025, às 21h30

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Pierry Dias dos Santos



Cartões amarelos: Robinho e Mirandinha (VRE) / Kauan Lindes e Newton (BOT)

Cartões vermelhos: Cayo Tenório (VRE)

Gols: Gabriel Bahia (0-1) (10'/1ºT) / Matheus Nascimento (1-1) (19'/1ºT) / Bruno Santos (1-2) (34'/1ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

Raul; Newton, Kawan (Kayke, 28'/2ºT), Serafim e Lucyo (Huguinho, 43'/2ºT); Patrick de Paula, Kauê (Rafael Lobato, 14'/2ºT), Vitinho (Bernardo Valim, 43'/2ºT) e Kauan Lindes; Yarlen e Matheus Nascimento (Valentín Adamo, 28'/2ºT).

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)

Jean Drosny; Cayo Tenório, Gabriel Bahia (Lucas Souza, Intervalo), Fabrício e Sanchez; Pierre, Robinho e Chay (Bruno Barra, 12'/2ºT); Kelvin (Mirandinha, 12'/2ºT), Marquinhos (MV, 12'/2ºT) e Bruno Santos (Heliardo, 42'/2ºT).