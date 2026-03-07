Botafogo vence o Bangu e leva a Taça Rio pela 10ª vez

Rio - O Botafogo superou o Bangu por 3 a 1 neste sábado (7), no Nilton Santos, e conquistou o título da Taça Rio pela décima vez em sua história. Depois de um primeiro tempo monótono, o Glorioso cresceu de produção na etapa final e selou a vitória. Edenilson, Caio Valle e Joaquín Correa balançaram a rede pelo Alvinegro. Luizinho fez o gol de honra do Alvirrubro.
O próximo compromisso do Botafogo será contra o Barcelona de Guayaquil, terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela volta da terceira fase preliminar da Libertadores. No Equador, a partida de ida terminou empatada em 1 a 1. Assim, o Glorioso precisa de uma vitória simples para avançar à fase de grupos. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.
O jogo
O início foi truncado, sem muitas chances para ambos os lados. O Botafogo reclamou bastante em dois lances praticamente seguidos. Primeiro, Pedro China deu uma solada na canela de Edenilson - a arbitragem nada marcou. Depois, Arthur Cabral aproveitou erro do Bangu, arrancou e foi derrubado antes de entrar cara a cara com Bruno. Kadu foi advertido apenas com um cartão amarelo.
Quem levou perigo foi o Alvirrubro. Arthur Novaes falhou na saída, Sibito recuperou e bateu para fora. Aos 16 minutos, porém, o Glorioso abriu o placar. Joaquín Correa recebeu na área e tocou para Arthur Cabral. O centroavante fez o pivô e ajeitou para Edenilson, que estufou a rede. A resposta do adversário veio com Walber, mas o meia-atacante não acertou a meta.
Caio Valle achou um lindo passe para Nathan Fernandes, que desperdiçou a oportunidade. O ritmo diminuiu, e Raul precisou trabalhar em chute firme de Ricardo Sena.
Com mais atitude na volta do intervalo, o Botafogo ampliou a vantagem: Joaquín Correa deu belo lançamento para Lucas Villalba, que dominou e cruzou para Caio Valle completar para dentro, aos cinco minutos. Pouco depois, Joaquín Correa foi derrubado na área e a arbitragem assinalou pênalti. O argentino chamou a responsabilidade na cobrança, teve tranquilidade e fez o terceiro.
Após uma bonita troca de passes, Joaquín Correa quase marcou o quarto. Martín Anselmi chamou Marquinhos para a vaga de Edenilson. Aos 28, Ythallo errou na saída, Garrinsha recuperou e Luizinho aproveitou para fazer o gol de honra do Bangu. Arthur Izaque e Jhoan Hernández entraram nos lugares de Caio Valle e Nathan Fernandes, respectivamente. Antes do apito final, Mateo Ponte e Newton ainda substituíram Lucas Villalba e Arthur Cabral.
Botafogo 3x1 Bangu
Data e hora: 07/03/2026, às 18h (de Brasília)
Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Gols: Edenilson, aos 16 min/1ºT (1-0); Caio Valle, aos 5 min/2ºT (2-0); Joaquín Correa, aos 12 min/2ºT (3-0); Luizinho, aos 28 min/2ºT (3-1).
Cartões amarelos: Kadu e Welington Zarú (BAN).
Cartões vermelhos: -
BOTAFOGO (Técnico: Martín Anselmi)
Raul; Kadu, Justino e Ythallo; Lucas Villalba (Mateo Ponte), Edenilson (Marquinhos), Arthur Novaes e Nathan Fernandes (Jhoan Hernández); Joaquín Correa e Caio Valle (Arthur Izaque); Arthur Cabral (Newton).
BANGU (Técnico: Flávio Tinoco)
Bruno; Dudu, Gilberto, Kadu (Welington Zarú) e Ricardo Sena; Pedro China (Marcelinho) e Dioguinho (Kauan Guilherme); Sibito, Walber (Garrinsha) e Luizinho; Douglas Lima (PK).
