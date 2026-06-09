Botafogo sofre o sexto transfer ban da Fifa

Rio - O Botafogo sofreu o sexto transfer ban da Fifa nesta terça-feira (9). Agora, o clube foi punido pela entidade máxima do futebol pela compra de Lucas Villalba, do Nacional (URU). O atacante custou 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões, à época) ao Glorioso.
Quando chegou, em janeiro deste ano, o jogador demorou algumas semanas para ser registrado justamente porque o Alvinegro estava com uma advertência em vigor.
As outras cinco condenações são por dívidas nas compras de Thiago Almada (Atlanta United), Rwan Cruz (Ludogorets), Santi Rodríguez (New York City), Artur (Zenit) e uma por não pagamento de multas.
Como funciona o transfer ban?
O transfer ban da Fifa é uma punição administrativa que proíbe um clube de registrar reforços. É possível assinar um pré-contrato com um jogador, que pode treinar com o elenco, mas não inscrevê-lo até que o débito seja quitado por completo. No entanto, se a dívida não for paga dentro do prazo estipulado, há o risco de sofrer sanções ainda mais graves, como perda de pontos e rebaixamento.