Neto recebe sondagens e espera aval do novo investidor

Rio - A passagem do goleiro Neto pelo Botafogo está próxima do fim, embora a saída ainda dependa de questões políticas. Sem espaço nos planos para a sequência da temporada, o jogador de 36 anos despertou interesse de clubes da Itália, Catar, China, Inglaterra e Paraguai.



Segundo informações do 'ge', qualquer avanço por uma rescisão amigável depende da definição envolvendo a GDA Luma. O grupo tem um acordo vinculante para assumir o controle da SAF alvinegra, mas ainda não está à frente da gestão.



Em meio ao cenário de indefinição, Franclim Carvalho devolveu espaço ao goleiro logo após assumir o comando e segue entre os que defendem sua permanência. Ainda assim, nos bastidores prevalece o entendimento de que a relação entre as partes está desgastada e dificilmente terá continuidade.



A diretoria, inclusive, chegou a abrir negociações com o Cerro Porteño, do Paraguai. A transferência poderia facilitar o retorno de Gatito Fernández a General Severiano, porém as tratativas não avançaram por questões financeiras.



Anunciado em 2025 para substituir John, Neto jamais se consolidou como titular absoluto e conviveu com frequentes contestações. Além do rendimento em campo, pesam contra ele o alto salário, as luvas ainda parceladas e a proximidade com o empresário Kia Joorabchian, "parceiro" de John Textor.