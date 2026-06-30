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Fifa pune o Botafogo com o sétimo transfer ban

Medida adotada pela entidade acontece um dia depois de SAF conseguir derrubar primeira sanção

Jordan Barrera foi contratado pelo Botafogo em 2025
Jordan Barrera foi contratado pelo Botafogo em 2025 -
O Botafogo mal teve tempo de celebrar a suspensão de um dos seis transfer ban que o impedem de registrar novos jogadores. Isso porque a Fifa puniu a SAF alvinegra mais uma vez, agora pela dívida com o Junior Barranquilla, da Colômbia, pela compra de Jordan Barrera.
O novo transfer ban confirmado nesta terça-feira (30) acontece um dia depois de o Glorioso conseguir vitória importante. A entidade máxima do futebol aceitou o argumento de que a recuperação judicial impede o pagamento imediato da dívida com o Atlanta United por Thiago Almada e inclui o valor no montante que deverá ser incluído num plano de quitação com os credores.
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Inclusive, a decisão favorável abriu caminho para que a diretoria alvinegra conseguisse suspender as outras cinco punições. O problema é que agora entrou mais uma para atrapalhar o processo de liberação das inscrições, o que pode impactar na chegada de reforços para o segundo semestre.
A dívida com o Junior Barranquilla refere-se a atrasos nas parcelas pela compra de Jordan Barrera, que custou cerca de R$ 22 milhões em 2025. Além dessa negociação e a de Almada, o Botafogo sofreu punições pelo não pagamento de negociações a: Ludogorets (Rwan Cruz), New York City (Santi Rodríguez), Zenit (Artur), Nacional-URU (Lucas Villalba).
A SAF também recebeu outra por não quitar multas impostas pela Fifa nestes casos.
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