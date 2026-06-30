Fifa pune o Botafogo com o sétimo transfer ban

pela dívida com o Junior Barranquilla, da Colômbia, pela compra de Jordan Barrera. O Botafogo mal teve tempo de celebrar a suspensão de um dos seis transfer ban que o impedem de registrar novos jogadores. Isso porque a Fifa puniu a SAF alvinegra mais uma vez, agora

O novo transfer ban confirmado nesta terça-feira (30) acontece um dia depois de o Glorioso conseguir vitória importante. A entidade máxima do futebol aceitou o argumento de que a recuperação judicial impede o pagamento imediato da dívida com o Atlanta United por Thiago Almada e inclui o valor no montante que deverá ser incluído num plano de quitação com os credores.



Inclusive, a decisão favorável abriu caminho para que a diretoria alvinegra conseguisse suspender as outras cinco punições. O problema é que agora entrou mais uma para atrapalhar o processo de liberação das inscrições, o que pode impactar na chegada de reforços para o segundo semestre.

A dívida com o Junior Barranquilla refere-se a atrasos nas parcelas pela compra de Jordan Barrera, que custou cerca de R$ 22 milhões em 2025. Além dessa negociação e a de Almada, o Botafogo sofreu punições pelo não pagamento de negociações a: Ludogorets (Rwan Cruz), New York City (Santi Rodríguez), Zenit (Artur), Nacional-URU (Lucas Villalba).



A SAF também recebeu outra por não quitar multas impostas pela Fifa nestes casos.