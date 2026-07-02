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Investidor coloca dinheiro no Botafogo para quitar dívidas com jogadores

Futuro dono das ações da SAF do Glorioso adianta valor do aporte

Botafogo consegue quitar dívida com jogadores do elenco com entrada de dinheiro de investidor
Botafogo consegue quitar dívida com jogadores do elenco com entrada de dinheiro de investidor -
O Botafogo ainda aguarda por trâmites burocráticos e na Justiça para a troca de dono de 90% da SAF, mas já recebeu um reforço nas contas. O fundo GDA Luma, que está no processo para receber as ações da Eagle e comandar o futebol alvinegro, efetuou o pagamento de 14 milhões de dólares (cerca de R$ 72,7 milhões).
O dinheiro foi essencial para a diretoria do Glorioso conseguir fluxo de caixa para julho. O valor serviu para quitar dívidas de direitos de imagens e FGTS dos jogadores do elenco, além de pagar duas parcelas do Regime Centralização de Execuções, que também estavam atrasadas. A informação é do 'Canal do Manel' e foi confirmada por O DIA.
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Quanto o Botafogo vai receber de novo investidor

O aporte é um adiantamento da primeira parcela dos cerca de R$ 415,5 milhões que a GDA Luma promete investir no Botafogo. O fundo de investimento do mexicano Gabriel de Alba é especializado na recuperação e reestruturação de empresas em dificuldade financeira.
A negociação para a troca de dono de 90% das ações da SAF é conduzida pelo clube social e também pela Cork Gully, administradora judicial da Eagle Bidco. Em paralelo, John Textor ainda tenta se manter no controle do futebol alvinegro e impedir a venda através da Justiça.
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O empresário estadunidense, entretanto, sofreu mais uma derrota na quarta-feira (1), ao ser destituído do Conselho de Administração da SAF em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), com votos da Eagle e do Botafogo. A decisão abre caminho para a finalização da venda das ações.
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