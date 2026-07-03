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Botafogo

Fifa suspende transfer ban do Botafogo no caso de Artur

Glorioso usa recuperação judicial para suspender segunda punição em uma semana

Artur está emprestado ao São Paulo
Artur está emprestado ao São Paulo -
Rio - O Botafogo conseguiu mais uma vitória jurídica importante nos bastidores do futebol. A Fifa retirou, nesta sexta-feira (3), o transfer ban que havia sido aplicado ao clube por uma dívida de aproximadamente R$ 38 milhões com o Zenit, da Rússia. O valor é referente ao atraso no pagamento de parcelas da contratação do atacante Artur, realizada em 2025.
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Foi a segunda punição suspensa pelo Alvinegro em menos de uma semana. Na última segunda-feira (29), a entidade já havia derrubado o bloqueio relacionado à compra do meia Thiago Almada junto ao Atlanta United. Nos dois casos, a Fifa reconheceu os efeitos da recuperação judicial da SAF do Botafogo.

Pendências restantes

Apesar do avanço, o Glorioso ainda não está liberado para registrar novos reforços. O sistema da Fifa aponta outras cinco sanções ativas, ligadas às contratações de Rwan Cruz (Ludogorets), Santi Rodríguez (New York City), Lucas Villalba (Nacional-URU) e Jordan Barrera (Junior Barranquilla), além de um processo por multas administrativas.

Contratado por cerca de 10 milhões de euros (R$ 61,9 milhões na cotação da época) em 2025, Artur disputou 60 partidas pelo Botafogo, marcou dez gols e deu cinco assistências. No fim de março, porém, o atacante foi emprestado ao São Paulo, clube que defende atualmente.
*Sob supervisão de Pedro Logato 
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