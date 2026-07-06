Danilo volta ao Botafogo com valorização menor que o esperado

Rio - Com futuro indefinido, o volante Danilo, de 25 anos, retornará ao Botafogo depois da participação na Copa do Mundo com uma valorização menor que o esperado. O jogador, que se destacou nos amistosos antes da competição, atuou pouco sob o comando de Carlo Ancelotti nos Estados Unidos.

No total, Danilo atuou em 44 minutos somando as entradas nos jogos contra Marrocos, Haiti, Japão e Noruega. O jogador não teve oportunidades na vitória sobre a Escócia por 3 a 0.

Mesmo com as lesões de Lucas Paquetá e Raphinha, Danilo não conseguiu um lugar no time titular. Na partida contra a Noruega, o jogador acabou sendo preterido por Gabriel Martinelli, que mesmo sendo atacante, substituiu o meia do Flamengo na equipe inicial.

Apesar disso, a tendência é que Danilo não permaneça no Botafogo. Além de clubes do futebol europeu, que sondaram o jogador, o volante despertou interesse concreto do Palmeiras e do Flamengo. Os dois clubes deverão fazer propostas.

Danilo chegou ao clube carioca no ano passado em operação de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época), junto ao Nottingham Forrest, da Inglaterra. Neste ano, o volante atuou em 26 partidas e anotou 11 gols pelo Alvinegro.