Botafogo avança em negociação para contratar goleiro de clube belga

Rio - Em busca de goleiro, o Botafogo tem conversas avançadas com Warleson, do Cercle Brugge, da Bélgica. O jogador, de 29 anos, chegou ao Rio de Janeiro na última segunda-feira (6) para realizar exames médicos e assinar contrato, segundo o "Canal do TF".
Warleson chega para preencher a lacuna deixada por Neto, que chegou a um acordo pela rescisão contratual no final do mês de junho. O contrato deve ser de três anos e meio. O Botafogo pagará R$ 4 milhões para contratar o goleiro, que estava no clube belga desde 2019.
Apesar do acerto com o goleiro, o Botafogo ainda não pode registrar novos jogadores por causa de punições com transfer ban. Atualmente, o Alvinegro tem cinco punições ativas. Recentemente, a Fifa revogou a pena por causa da dívida com o Zenit, da Rússa, por Artur.
O Botafogo vive um problema com goleiros desde a saída de John para o Nottingham Forest, da Inglaterra, no ano passado. O Alvinegro contratou Neto, Raul e Léo Linck, mas ninguém se firmou. O Glorioso ainda conta com o jovem Christian Loor no elenco.
Revelado no Athletico-PR, Warleson teve passagens por Sampaio Corrêa e São Joseense antes de chegar ao Cercle Brugge. Embora tenha passado por três clubes, ele nunca disputou um jogo no futebol brasileiro. Já no clube belga, foram 102 jogos, sendo 22 sem sofrer gols.