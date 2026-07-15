Fifa suspende todos os transfer bans do Botafogo

Rio - A Fifa suspendeu, nesta quarta-feira (15), os dois últimos transfer bans do Botafogo que estavam ativos. Dessa forma, o Glorioso agora tem caminho livre para registrar jogadores.

Uma punição era por dívida referente à contratação de Jordan Barrera junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia. A outra era por causa de multas administrativas.

O Alvinegro chegou a ter seis transfer bans ativos ao mesmo tempo. A primeira punição a ser suspensa foi referente à dívida pela compra de Thiago Almada , que veio do Atlanta United, dos Estados Unidos.

Assim, o Botafogo voltou a ter seis transfer bans. Os outros eram referentes às dívidas pelas contratações de Rwan Cruz (Ludogorets), Santi Rodríguez (New York City), Artur (Zenit) e Lucas Villalba (Nacional-URU), além daquela pelo não pagamento de multas administrativas.

A SAF do Alvinegro busca quitar as dívidas com a recuperação judicial. Elas entrarão no plano, e a Fifa começou a suspender as punições que haviam sido aplicadas.