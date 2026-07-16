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Botafogo

Botafogo marca no último minuto e derrota o Santos na retomada do Brasileirão

Garotada garante vitória do Glorioso no Nilton Santos

Lucas Emanuel, de 17 anos, marcou pela primeira vez como profissional no Botafogo
Lucas Emanuel, de 17 anos, marcou pela primeira vez como profissional no Botafogo -
Rio - A estrela solitária brilhou na retomada do Brasileirão. Com brilho dos jovens, o Botafogo venceu o Santos por 2 a 1, nesta quinta-feira (16), no Nilton Santos, pela 19ª rodada. O Alvinegro saiu na frente do placar com Lucas Emanuel, de 17 anos, sofreu o empate no início da etapa final com Barreal, mas fez o gol da vitória no último lance, com Kadir.
Com o resultado, o Botafogo chega a 25 pontos e ocupa a 9ª colocação, enquanto o Santos fica com 21 pontos na 16ª posição. O Alvinegro volta a campo na próxima quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão, enquanto o Peixe tem compromisso pela Sul-Americana, fora de casa.
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Lucas Emanuel, de 17 anos, marcou pela primeira vez como profissional no Botafogo - Vítor Silva/Botafogo
Jogadores do Botafogo comemoram o gol do jovem Lucas Emanuel - Vítor Silva/Botafogo
Lucas Emanuel, de 17 anos, marcou pela primeira vez como profissional no Botafogo - Vítor Silva/Botafogo
Botafogo enfrentou o Santos, nesta quinta-feira (16), no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Brasileirão - Vítor Silva/Botafogo
Botafogo enfrentou o Santos, nesta quinta-feira (16), no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Brasileirão - Vítor Silva/Botafogo
Botafogo enfrentou o Santos, nesta quinta-feira (16), no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Brasileirão - Vítor Silva/Botafogo

Joia coloca o Botafogo em vantagem

No retorno do Brasileirão, Botafogo e Santos protagonizaram uma partida movimentada no Nilton Santos. No primeiro tempo, as duas equipes conseguiram controlar as ações em momentos diferentes e criaram boas chances. O Peixe começou melhor e teve duas oportunidades de sair na frente, mas Miguelito não aproveitou. Em uma delas, o atacante entrou cara a cara com o goleiro e chutou na trave.
O Botafogo apostou em um esquema ousado com quatro atacantes, incluindo duas promessas da base na frente. Porém, o Alvinegro teve dificuldades para conectar o ataque, por ausência de peças de criação no meio-campo. Apesar disso, levou perigo quando chegou, principalmente porque a linha ofensiva forçou erros do Santos. Em uma falha na saída de bola, o jovem Lucas Emanuel, de 17 anos, fez 1 a 0.

Santos reage, mas Botafogo garante vitória no fim

Assim como aconteceu no primeiro tempo, o Santos começou melhor. Nos primeiros minutos, o Peixe fez uma "blitz", pressionou o Botafogo e empilhou chances. Thaciano, por exemplo, teve duas chances dentro da área, mas faltou pontaria. De tanto insistir, o time paulista chegou ao empate aos 11 minutos, quando Barreal aproveitou sobra após escanteio. Houve reclamação de falta em Léo Linck, mas o gol foi validado.
Após a pressão inicial do Santos, o Botafogo conseguiu equilibrar as ações e teve duas chances de ficar na frente do placar, mas não aproveitou. O Peixe, no entanto, continuou mais perigoso, mesmo diminuindo o ritmo. O time paulista acertou a trave duas vezes e ainda viu o goleiro Léo Linck se redimir da falha no gol. No último lance, Kadir aproveitou falha de Gabriel Brazão e fez o gol da vitória do Glorioso.

Botafogo x Santos

Brasileirão - 19ª rodada
Data: 16/07/2026
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
Botafogo: Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte), Ferraresi, Justino e Alex Telles (Marçal); Huguinho e Medina; Villalba, Lucas Emanuel (Edenílson), Kauan Toledo (Kadir) e Matheus Martins (Santi Rodríguez). Técnico: Franclim Carvalho
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Gabriel Menino), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arão, Miguelito (Nadson), Rollheiser (Gabriel Bontempo) e Barreal; Thaciano (Rony). Técnico: Cuca
Gols: Lucas Emanuel, aos 40' do 1ºT (1-0); Barreal, aos 11' do 2ºT (1-1); Kadir, aos 49' do 2ºT (2-1)
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (TO)
Cartões amarelos: Ferraresi, Huguinho, Matheus Martins (BOT); Barreal Thaciano (SAN)
Cartões vermelhos:
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