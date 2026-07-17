Palmeiras insiste em tentar contratar Danilo





"Temos interesse, sim, no atleta, mas não temos nenhuma novidade para vocês. Vocês sabem, numa contratação precisa o Palmeiras ter interesse, o atleta e o clube ao qual ele pertence. Eu te garanto que o Palmeiras tem muito interesse, e o Anderson Barros tem conversado quase que diariamente tanto com o Botafogo quanto com os empresários do Danilo. O interesse continua e estamos trabalhando para essa contratação", disse Leila Pereira. O Palmeiras não desistiu da contratação de Danilo, do Botafogo. Nesta sexta-feira (17), a presidente do Alviverde, Leila Pereira, confirmou que o interesse no volante de 25 anos continua e afirmou acreditar que o desejo do atleta é retornar ao Palmeiras."Temos interesse, sim, no atleta, mas não temos nenhuma novidade para vocês. Vocês sabem, numa contratação precisa o Palmeiras ter interesse, o atleta e o clube ao qual ele pertence. Eu te garanto que o Palmeiras tem muito interesse, e o Anderson Barros tem conversado quase que diariamente tanto com o Botafogo quanto com os empresários do Danilo. O interesse continua e estamos trabalhando para essa contratação", disse Leila Pereira.





De acordo com informações do portal UOL, o Botafogo pediu 30 milhões de euros (cerca de R$ 174 milhões) para negociar o volante. O Palmeiras considerou o valor fora da realidade. Inicialmente, o Verdão ofereceu o zagueiro Naves, além de cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 120 milhões), mas a proposta foi recusada pelo clube carioca. Leia mais: Em último ano de contrato, Telles tem o Botafogo como prioridade De acordo com informações do portal UOL, o Botafogo pediu 30 milhões de euros (cerca de R$ 174 milhões) para negociar o volante. O Palmeiras considerou o valor fora da realidade. Inicialmente, o Verdão ofereceu o zagueiro Naves, além de cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 120 milhões), mas a proposta foi recusada pelo clube carioca.

"Eu acredito que sim, que o desejo dele é voltar para a casa dele, que é o Palmeiras, mas depende também do Botafogo. Não tenho dúvida de que o desejo dele é vir para o Palmeiras", completou.



Danilo chegou ao Botafogo no ano passado, em uma operação de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na cotação da época), junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Nesta temporada, o volante disputou 26 partidas, marcou 11 gols e é um dos destaques do Alvinegro.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de Rodrigo Souza