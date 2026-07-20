Botafogo fecha a contratação de ex-goleiro do Athletico-PR

Rio - O dia tem sido de oficialização de reforços no Botafogo . Depois do lateral-esquerdo Paulinho e do goleiro Gabriel Batista, o Alvinegro anunciou a chegada de mais um arqueiro: Warleson, de 29 anos. O atleta estava no Cercle Brugge, da Bélgica.

A operação será de R$ 4 milhões e o goleiro assinou contrato com o Botafogo até dezembro de 2029. A posição de goleiro era considerada uma das grandes prioridades do clube carioca no mercado.

Warleson e Gabriel Batista devem disputar a posição de titular. Léo Linck e Raul, também seguem no elenco. O Botafogo rescindiu com Neto, experiente goleiro, durante a paralisação para a Copa do Mundo.

Revelado pelo Athletico-PR, o goleiro passou pelo Sampaio Corrêa, antes de chegar ao futebol da Bélgica. Warleson defendeu o Cercle Brugge por seis anos, antes de chegar ao Botafogo.