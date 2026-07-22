Palmeiras faz oferta de R$ 162 milhões por Danilo

Rio - O Palmeiras segue na luta pela contratação de Danilo, de 25 anos, do Botafogo, e aumentou a proposta pelo volante. De acordo com informações da "ESPN", o Alviverde sinalizou com uma oferta de 28 milhões de euros (algo em torno de R$ 162 milhões).

O clube paulista pretende financiar o valor em três anos. Agora, o Alvinegro irá avaliar se aceita ou se mantém a pedida de 30 milhões de euros (R$ 173,6 milhões) pelo volante.

O Botafogo tinha uma expectativa de vender Danilo para o exterior por cerca de 40 milhões de euros (R$ 233,37 milhões). Essa situação ficou improvável, porque o desempenho do volante na Copa do Mundo ficou aquém do esperado.

No total, Danilo atuou em 44 minutos somando as entradas nos jogos contra Marrocos, Haiti, Japão e Noruega. O jogador não teve oportunidades na vitória sobre a Escócia por 3 a 0. Mesmo com as lesões de Lucas Paquetá e Raphinha, o volante não conseguiu um lugar no time titular. Na partida contra a Noruega, o jogador acabou sendo preterido por Gabriel Martinelli, que mesmo sendo atacante, substituiu o meia do Flamengo na equipe inicial.

Danilo chegou ao clube carioca no ano passado em operação de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época), junto ao Nottingham Forrest, da Inglaterra. Neste ano, o volante atuou em 26 partidas e anotou 11 gols pelo Alvinegro.