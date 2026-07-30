Justiça da Inglaterra condena Textor a pagar dívida de R$ 500 milhões

Rio - A Corte Comercial da Inglaterra condenou o empresário John Textor, ex-dono da SAF do Botafogo , a pagar uma dívida de 99,6 milhões de dólares (R$ 503 milhões) ao fundo Iconic Sports Management. O americano vai recorrer da decisão, segundo o "ge".

O fundo cobra valores referentes a participação na Eagle Football, acrescido de juros anuais de 11%, o que totaliza o valor da ação. A Corte Comercial da Inglaterra determinou também o pagamento de juros de 22,6 milhões de dólares (R$ 111 milhões) por dia.

Em 2022, a Iconic Sports Management comprou 15,7% das ações da Eagle Football por 75 milhões de dólares. Textor se comprometeu a recomprar a participação caso a Eagle não fosse listada na bolsa de valores, o que não foi cumprido. Por isso, o fundo cobra o valor acrescido de juros anuais de 11%.

O caso não afeta o Botafogo. O fundo cobra os valores diretamente de Textor. Em nota, o empresário americano se manifestou e afirmou que a decisão foi "baseada em defesas que já haviam sido retiradas" e "não deve ser considerada definitiva". A Iconic, por outro lado, comemorou a vitória.