Textor entra na Justiça para cobrar R$ 123 milhões ao Lyon

De acordo com informações do jornal francês "L'Equipe", o norte-americano por "custos de gestão" e "adiantamentos de curto prazo". Este é mais um capítulo de uma batalha entre Textor e o Lyon.

Em junho deste ano, o clube francês chegou a um acordo com a Eagle/Cork Gully em junho e Michele Kang se tornou a nova controladora do Lyon. Porém, a situação não foi bem aceita por John Textor.

O empresário já acionou Kang na Justiça da Flórida cobrando pelo menos 400 milhões de dólares (R$ 2 bilhões) por difamação, ocultação fraudulenta e conspiração, entre outras irregularidades.

Antes, o Lyon informou que apresentou queixa-crime no MP francês por "centenas de milhões de euros em fluxos financeiros executados sem justificativa" na gestão Textor, sem citar o alvo da denúncia por segredo de Justiça.