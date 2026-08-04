Justiça dá aval para nova etapa da recuperação judicial da SAF do Botafogo

O prazo começa a ser contabilizado a partir desta quinta-feira (6), um dia depois da publicação do Edital no Diário Oficial do Estado, e se encerra em 20 de agosto.Os credores também podem apresentar objeções ao plano de recuperação judicial dentro de um prazo de 30 dias. Apenas uma discordância seria o suficiente para a convocação de uma Assembleia Geral.