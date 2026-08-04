Justiça dá aval para nova etapa da recuperação judicial da SAF do Botafogo

Rio — A Justiça do Rio autorizou o próximo passo do processo de recuperação judicial da SAF do Botafogo. Agora, os credores terão 15 dias para apresentar suas habilitações, quando o crédito não está listado, ou divergências quanto às dívidas, segundo o 'ge'.
Nesta etapa, conhecida como "fase administrativa", os credores enviam por e-mail argumentos e documentos sobre as dívidas que devem receber da SAF.
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O prazo começa a ser contabilizado a partir desta quinta-feira (6), um dia depois da publicação do Edital no Diário Oficial do Estado, e se encerra em 20 de agosto.
Os credores também podem apresentar objeções ao plano de recuperação judicial dentro de um prazo de 30 dias. Apenas uma discordância seria o suficiente para a convocação de uma Assembleia Geral.
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O passivo alegado pelo Botafogo SAF é de R$ 2,5 bilhões, sendo cerca de R$ 400 milhões de dívidas tributárias.