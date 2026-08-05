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Botafogo

Clube italiano deve fazer proposta por Danilo

Glorioso rejeitou oferta superior do Palmeiras, porque não quis negociar o volante para nenhum clube do futebol brasileiro

Danilo ainda pode ser vendido pelo Botafogo
Danilo ainda pode ser vendido pelo Botafogo -
Rio - O Botafogo poderá receber em breve uma proposta pelo volante Danilo, de 25 anos. O Atalanta, da Itália, tem interesse na contratação do jogador e deverá oferecer algo em torno de 22 milhões de euros (R$ 130 milhões) pelo atleta. As informações foram dadas pela "ESPN".
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O valor é inferior a proposta de 28 milhões de euros (cerca de R$ 165,58 milhões) oferecida pelo Palmeiras. Porém, o Botafogo recusou porque não quis negociar Danilo com nenhum clube do futebol brasileiro.
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O Alvinegro esperava que a participação na Copa do Mundo valorizasse o volante. Porém, Danilo teve uma minutagem baixa na competição, apesar de te entrado em campo em quatro dos cinco jogos do Brasil na competição.
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Danilo chegou ao clube carioca no ano passado em operação de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época), junto ao Nottingham Forrest, da Inglaterra. Neste ano, o volante atuou em 28 partidas e anotou 11 gols pelo Alvinegro.
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