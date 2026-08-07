Botafogo quer encerrar jejum diante do Fluminense

O Botafogo tem o bom momento como aliado para tentar encerrar a sequência negativa diante do Fluminense, neste sábado (8). Depois de engatar oito vitórias seguidas sobre o rival, o Glorioso perdeu e nem sequer balançou a rede nos últimos três encontros com o Tricolor.
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A equipe comandada por Franclim Carvalho vive fase positiva depois da pausa no calendário para a Copa do Mundo. Desde que voltou à ativa, o Alvinegro acumulou boas atuações e não foi derrotado - ganhou de Santos (2 a 1) e Cruzeiro (0 a 1) e empatou com o Vitória (0 a 0).
Do outro lado, o time de Luis Zubeldía não conseguiu vencer após a parada. Ao todo, foram cinco jogos: quatro empates e um revés. Na última quarta-feira (5), acabou eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco, nas oitavas de final.
A equipe comandada por Franclim Carvalho vive fase positiva depois da pausa no calendário para a Copa do Mundo. Desde que voltou à ativa, o Alvinegro acumulou boas atuações e não foi derrotado - ganhou de Santos (2 a 1) e Cruzeiro (0 a 1) e empatou com o Vitória (0 a 0).
Do outro lado, o time de Luis Zubeldía não conseguiu vencer após a parada. Ao todo, foram cinco jogos: quatro empates e um revés. Na última quarta-feira (5), acabou eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco, nas oitavas de final.
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O clássico entre Botafogo e Fluminense será às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso soma 29 pontos e ocupa a oitava posição na tabela. Já o Tricolor é o quarto, com 34.
O clássico entre Botafogo e Fluminense será às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso soma 29 pontos e ocupa a oitava posição na tabela. Já o Tricolor é o quarto, com 34.