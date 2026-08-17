Botafogo discute demissão de Franclim e tenta evitar nova dívida

No fim de março, o Alvinegro demitiu Martín Anselmi. A rescisão do contrato do argentino gerou uma dívida de cerca de R$ 12,5 milhões do clube carioca na Justiça. O desejo do clube é negociar a situação com Franclim.

O técnico vinha sendo bem avaliado pelo desempenho do Botafogo, mas tudo mudou com a goleada sofrida diante do Cienciano por 6 a 1, na última quinta-feira (13), pelas oitavas de final da Sul-Americana. A derrota no domingo (16) para o Vitória, em Salvador, tornou a situação ainda mais difícil.

Franclim Carvalho chegou ao Botafogo no dia 2 de abril, tendo pouco mais de quatro meses de trabalho. No total, ele comandou a equipe em 22 partidas com 10 vitórias, sete empates e cinco derrotas.