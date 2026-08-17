Botafogo discute demissão de Franclim e tenta evitar nova dívida

Rio - O treinador Franclim Carvalho, de 38 anos, está vivendo seus últimos momentos como técnico do Botafogo. De acordo com informações da "ESPN", a pressão é muito pesada, mas o Alvinegro não quer que a saída do português gere mais uma dívida grande.
No fim de março, o Alvinegro demitiu Martín Anselmi. A rescisão do contrato do argentino gerou uma dívida de cerca de R$ 12,5 milhões do clube carioca na Justiça. O desejo do clube é negociar a situação com Franclim.
O técnico vinha sendo bem avaliado pelo desempenho do Botafogo, mas tudo mudou com a goleada sofrida diante do Cienciano por 6 a 1, na última quinta-feira (13), pelas oitavas de final da Sul-Americana. A derrota no domingo (16) para o Vitória, em Salvador, tornou a situação ainda mais difícil.
Franclim Carvalho chegou ao Botafogo no dia 2 de abril, tendo pouco mais de quatro meses de trabalho. No total, ele comandou a equipe em 22 partidas com 10 vitórias, sete empates e cinco derrotas.