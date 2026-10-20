Botafogo pode ter retorno de Edenílson contra o Inter

Botafogo deve ter um retorno contra o Internacional, no próximo sábado (24), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. O volante Edenílson treinou com o elenco na última segunda-feira (19) no e pode ser uma das novidades no confronto.



O atleta não atua pelo Glorioso desde 19 de setembro, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita no duelo contra o Mirassol, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Edenílson entrou em campo no início do segundo tempo, na vaga de Huguinho. O volante completou 45 minutos em campo e permaneceu até o fim da partida. deve ter um retorno contra o Internacional, no próximo sábado (24), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. O volante Edenílson treinou com o elenco na última segunda-feira (19) no e pode ser uma das novidades no confronto.O atleta não atua pelo Glorioso desde 19 de setembro, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita no duelo contra o Mirassol, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Edenílson entrou em campo no início do segundo tempo, na vaga de Huguinho. O volante completou 45 minutos em campo e permaneceu até o fim da partida.

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Edenílson pelo Botafogo

Edenílson foi oficializado como contratação do Botafogo no começo de 2026, após rescindir com o Grêmio. Pelo Glorioso, atuou em 29 partidas, anotou quatro gols e distribuiu três assistências.

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Seu retorno pode ser justamente contra seu ex-clube, o Internacional onde atuou de 2017 até 2023. Durante o período, foram 306 jogos, com 48 gols e 33 assistências. Seu retorno pode ser justamente contra seu ex-clube, o Internacional onde atuou de 2017 até 2023. Durante o período, foram 306 jogos, com 48 gols e 33 assistências.

Momento do Botafogo na temporada

O Botafogo chega para o confronto após derrotar a Chapecoense por 1 a 0 no último sábado (17), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Na ocasião, o Glorioso teve o domínio durante praticamente todo o confronto, mas desperdiçou inúmeras oportunidades e não conseguiu ampliar a vantagem. O gol da vitória foi marcado por Tiquinho Soares, de cabeça, no começo da etapa inicial.

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O resultado positivo também representou o primeiro triunfo da equipe sob o comando de Tite. No momento, o Glorioso ocupa a 11ª colocação, com 39 pontos, e se afastou momentaneamente da briga pelo rebaixamento, além de lutar por uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. O resultado positivo também representou o primeiro triunfo da equipe sob o comando de Tite. No momento, o Glorioso ocupa a 11ª colocação, com 39 pontos, e se afastou momentaneamente da briga pelo rebaixamento, além de lutar por uma vaga na Sul-Americana do ano que vem.

Os jogos que restam ao Botafogo

. Internacional x Botafogo (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro