Arthur Chaves é dúvida para jogo contra Internacional

O zagueiro Arthur Chaves, do Botafogo, ainda não tem presença confirmada para o jogo contra o Internacional deste sábado (24), no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, conforme o 'ge'. O jogador atuou pela última vez no dia 7 de outubro, na derrota para o Vasco por 2 a 1 , quando sofreu um trauma na bacia e no abdômen.

Com isso, o técnico Tite pode repetir a linha defensiva do último jogo, contra a Chapecoense, quando optou por Marçal para substituí-lo, em vez de Lucas Monzón, que desfalcou o time nas últimas partidas devido a dores na panturrilha, mas já realiza atividades separado do elenco.

Trajetória de Arthur Chaves

Arthur Chaves tem 25 anos. Revelado pelo Avaí em 2021, o atleta logo se transferiu para o futebol europeu, em 2022, para vestir a camisa do Académico de Viseu, de Portugal. Em 2024, foi contratado pelo Hoffenheim, da Alemanha, que o emprestou ao Glorioso no início de setembro. Ele já foi titular na seleção brasileira sub-23, onde conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos 2023.

Reforço para o jogo

Quem tem participado dos treinos no CT Lonier, em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio, junto ao restante da equipe é o volante Edenílson . O atleta não atua pelo Glorioso desde 19 de setembro, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita no duelo contra o Mirassol, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Momento na temporada

O Botafogo está embalado pela primeira vitória sob o comando de Tite, após vencer a Chapecoense, lanterna da competição, por 1 a 0 no último sábado (17), no estádio Nilton Santos, em uma atuação dominante. O Glorioso, inclusive, perdeu diversas chances de ampliar ainda mais o marcador. O gol foi marcado por Tiquinho Soares, de cabeça, no começo da etapa inicial.

Com isso, o Alvinegro subiu para a 11ª colocação do Brasileirão. O clube está a sete pontos do Internacional, que abre a zona do rebaixamento, enquanto a distância para o Fluminense, 5º lugar e primeiro time na zona de classificação à Libertadores, é de 11 pontos.

Confira os jogos restantes do Botafogo

. Internacional x Botafogo (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro