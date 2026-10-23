Zagueiro se aproxima de retorno depois de um ano sem jogar

O zagueiro Kaio Pantaleão, de 31 anos, pode ser uma das novidades do Botafogo para o fim da temporada de 2026. De acordo com informações do "GE", o Alvinegro aguarda o retorno do defensor para a partida contra o Atlético-MG, no próximo dia 4.

Kaio Pantaleão já vem treinando com os companheiros de Botafogo há algumas semanas, mas por causa da sua grave lesão, a comissão técnica alvinegro adota cautela em relação ao retorno do atleta aos gramados.

O zagueiro sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior, uma ruptura no ligamento colateral medial e uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo na partida contra o Bahia em outubro do ano passado. O defensor teve que passar por uma operação na região.

Pantaleão chegou a jogar apenas quatro meses pelo Botafogo. Ele chegou ao clube carioca em junho do ano passado, em operação de cerca de R$ 6 milhões, junto ao Krasnodar, da Rússia. O zagueiro assinou contrato até junho de 2028.

Com passagens pela categoria de base do Athletico-PR, Kaio Pantaleão se profissionalizou pela Ferroviária e rapidamente se transferiu para o Santa Clara, de Portugal. Ele chegou ao Krasnodar em 2019 e atuou no clube russo por cinco temporadas. No Botafogo, o zagueiro entrou em campo em apenas 15 jogos, sem anotar gols ou assistências.

Em 11º lugar no Brasileirão, o Botafogo ainda luta para encerrar totalmente o risco de rebaixamento para depois pensar em classificar para alguma competição continental. Antes da partida contra o Galo, os cariocas entram em campo contra o Internacional, em Porto Alegre e contra o Remo, em Belém. O Alvinegro também vai enfrentar o Corinthians, em São Paulo, o São Paulo e o Bahia, no Rio, e encerra sua participação na Série A diante do Santos, na Vila Belmiro.

Luta contra o rebaixamento

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, que estão expostos no portal "Infobola", o Botafogo tem apenas 2% de risco de rebaixamento. O Vasco, rival do Alvinegro, é a equipe carioca com mais possibilidades de queda: 11%. Flamengo e Fluminense, que ocupam as primeiras colocações, não estão em apuros.

A Chapecoense e o Remo estão virtualmente rebaixados. Os catarinenses, que estão em último lugar com apenas 18 pontos, tem 99% de risco de cair para a Segundona. A equipe de Belém vem em seguida com 26 pontos e 98% de possibilidades de disputar a Série B na próxima temporada.

Em 18º e em 17º lugar aparece a desesperada dupla gaúcha. O Grêmio está em condição pior com 31 pontos e já tem 76% de risco de ser rebaixado. O Internacional, com um ponto a menos, tem 54%. O Vasco tem uma partida a menos que os dois clubes de Porto Alegre e com isso um pequeno alívio em relação à disputa.

No limite fora da zona de rebaixamento aparece o Corinthians. O Alvinegro que joga nesta segunda-feira (19) contra o Vitória, em São Paulo, tem 37% de possibilidades de cair. O Timão tem a mesma pontuação do Internacional, mas está fora da degola, porque tem uma vitória a mais.