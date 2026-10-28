Botafogo perde para o Remo em fraca exibição

Segue a má fase de Tite no Botafogo. Pouco criativo, o Alvinegro perdeu para o vice-lanterna Remo por 2 a 1, nesta quarta-feira (28), no Mangueirão, em Belém, pela 33ª rodada do Brasileirão. Esta foi a quarta derrota do clube carioca nos primeiros seis jogos sob comando do novo treinador. Jajá e Picco marcaram os gols que garantiram a vitória do Leão Azul. Edenilson descontou de cabeça.
Com este resultado, o Glorioso estacionou na 11ª posição da tabela, com 39 pontos, cinco à frente Grêmio, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Vale lembrar que o Tricolor gaúcho e outros times que fogem do Z-4 ainda não jogaram na rodada. Agora, o Alvinegro tenta reabilitação no campeonato diante do Atlético-MG, na próxima quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.
Leão Azul mostra as garras
O duelo entre Botafogo e Remo já começou com gol, e foi do time da casa, logo aos 8 minutos. Pela direita, o lateral Marcelinho cruzou duas vezes. A primeira parou na defesa alvinegra, mas a segunda passou pelo meio das pernas de Domingos Andrade e sobrou para Jajá, ponta do Leão de Belém, que finalizou forte e rasteiro para abrir o marcador.
Aos 28 da primeira etapa, o Glorioso respondeu. Alex Telles acertou lindo cruzamento, fazendo o "arco", na medida para Arthur Cabral. Porém, o atacante, que vive jejum de 16 jogos sem gols, cabeceou no travessão. Dois minutos depois, o Remo quase ampliou com Jajá, que escapou sozinho por trás da defesa e rolou para Marlon exigir defesaça de Gabriel Batista, quase sem goleiro. O assistente marcou impedimento no lance.
Botafogo aperta, mas fica no prejuízo
Na volta do intervalo, o Remo repetiu o abafa inicial e ampliou o placar logo aos 9. Colado na linha de fundo, Gabriel Taliari contou com desvio de Huguinho para achar o volante Picco na entrada da área, com passe de trivela. Em apenas um toque, o argentino aproveitou o quique da bola para finalizar de peito do pé, "na gaveta", sem chances para o goleiro alvinegro.
À frente no placar, o Leão Azul se fechou no campo de defesa e assistiu ao Botafogo jogar. Do outro lado, a equipe carioca adiantou as linhas e trocou passes durante quase todo o segundo tempo, mas praticamente não incomodou o goleiro Marcelo Rangel, até os 37 da etapa final. Após bate-rebate em cobrança de escanteio, Edenilson apareceu no meio da área para cabecear e diminuir o prejuízo botafoguense.
Botafogo 1x2 Remo
Brasileirão - 33ª rodada
Data e hora: 28/10/2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Mangueirão, em Belém
Local: Mangueirão, em Belém
Gols: Jajá, aos 8' do 1ºT (0-1); Picco, aos 9 do 2ºT (0-2); Edenilson, aos 37 do 2ºT (1-2)
Cartões amarelos: Domingos Andrade (BOT)
Cartões vermelhos: -
Cartões amarelos: Domingos Andrade (BOT)
Cartões vermelhos: -
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Auxiliares: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e por Rafael Trombeta (PR)
VAR: Wagner Reway (SC)
Auxiliares: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e por Rafael Trombeta (PR)
VAR: Wagner Reway (SC)
BOTAFOGO (Técnico: Tite)
Gabriel Batista, Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles (Paulinho); Domingos Andrade (Edenilson), Huguinho e Medina (Tiquinho); Ziyech, Arthur Cabral e Matheus Martins (Kauan Toledo).
Gabriel Batista, Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles (Paulinho); Domingos Andrade (Edenilson), Huguinho e Medina (Tiquinho); Ziyech, Arthur Cabral e Matheus Martins (Kauan Toledo).
REMO (Técnico: Thiago Carpini)
Marcelo Rangel, Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon (Mayk); Zé Welison, Leonel Picco (Zé Ricardo) e Patrick (Edson Fernando); Jajá (Eduardo Melo), Gabriel Taliari e David Braga (Galeano).
Marcelo Rangel, Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon (Mayk); Zé Welison, Leonel Picco (Zé Ricardo) e Patrick (Edson Fernando); Jajá (Eduardo Melo), Gabriel Taliari e David Braga (Galeano).