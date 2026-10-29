Danilo é convocado para amistosos da Seleção e pode desfalcar o Botafogo

Botafogo na temporada, Danilo foi convocado pela Seleção Brasileira para os amistosos contra Japão e Singapura, entre os dias 9 e 17 de novembro, em Singapura. A convocação foi feita pelo técnico Carlo Ancelotti nesta quinta-feira (29). Um dos destaques dona temporada, Danilo foipara os amistosos contra Japão e Singapura, entre os dias 9 e 17 de novembro, em Singapura. A convocação foi feita pelo técnico Carlo Ancelotti nesta quinta-feira (29).

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O duelo contra o Japão será no dia 14, às 7h15 (de Brasília), em Singapura. Já o amistoso contra a seleção anfitriã está marcado para o dia 17, às 7h (de Brasília), um dia antes da data-base divulgada pela CBF para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, Danilo pode desfalcar o Botafogo contra o Corinthians, no dia 18, pela 35ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, devido ao curto intervalo entre o último amistoso e a retomada da competição nacional. O duelo contra o Japão será no dia 14, às 7h15 (de Brasília), em Singapura. Já o amistoso contra a seleção anfitriã está marcado para o dia 17, às 7h (de Brasília), um dia antes da data-base divulgada pela CBF para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, Danilo pode desfalcar o Botafogo contra o Corinthians, no dia 18, pela 35ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, devido ao curto intervalo entre o último amistoso e a retomada da competição nacional.

Danilo pelo Botafogo

Danilo é destaque e um dos artilheiros do Botafogo em 2026. Ao todo, disputou 39 jogos, sendo 36 como titular, e anotou 13 gols e três assistências.

Os bons números do atleta fizeram com que ele entrasse no radar da Seleção Brasileira e fosse convocado por Carlo Ancelotti para representar o país na Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, entrou em campo em quatro dos cinco jogos da Canarinho na competição, saindo do banco de reservas, mas não teve participações em gols.



No Mundial, a Seleção Brasileira foi eliminada nas oitavas de final diante da Noruega, por 2 a 1. No segundo tempo, Erling Haaland marcou os dois gols noruegueses, aos 34 e aos 45 minutos. Neymar ainda diminuiu para o Brasil ao converter pênalti nos acréscimos, mas não conseguiu evitar a eliminação.

Momento do Botafogo na temporada

O Botafogo não vive um bom momento. O Glorioso vem de derrota por 2 a 1 para o Remo na última rodada do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão. Na ocasião, Jajá e Picco marcaram para o clube paraense, enquanto Edenilson descontou para o Alvinegro.



Com esse resultado, o Glorioso estacionou na 11ª posição da tabela, com 39 pontos, cinco à frente do Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Vale lembrar que o Tricolor gaúcho e outras equipes que lutam contra o Z-4 ainda não jogaram na rodada. Agora, o Alvinegro tenta a reabilitação no campeonato diante do Atlético-MG, na próxima quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

Os jogos que restam ao Botafogo

. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro