Gabriel Batista destaca ‘união’ no Botafogo para fugir do Z-4

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“O momento não é favorável, mas queremos o quanto antes mudar isso. Temos essa mentalidade, esse pensamento. Estamos trabalhando muito forte para voltar a vencer logo”, disse o arqueiro, em entrevista coletiva neste sábado (31), no CT Lonier.



“Sempre há margem para evolução, seja fisicamente, taticamente ou mentalmente. Estamos focados, unidos para mudar esse cenário e ganhar tranquilidade”, garantiu. “O momento não é favorável, mas queremos o quanto antes mudar isso. Temos essa mentalidade, esse pensamento. Estamos trabalhando muito forte para voltar a vencer logo”, disse o arqueiro, em entrevista coletiva neste sábado (31), no CT Lonier.“Sempre há margem para evolução, seja fisicamente, taticamente ou mentalmente. Estamos focados, unidos para mudar esse cenário e ganhar tranquilidade”, garantiu.

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Apesar da má fase geral, Gabriel Batista tem sido um dos destaques do Alvinegro: “O meu bom momento é fruto do trabalho, do dia a dia com os preparadores de goleiro. Quando cheguei, falei que queria ajudar de qualquer forma. Estou feliz por poder ajudar em campo”. Apesar da má fase geral, Gabriel Batista tem sido um dos destaques do Alvinegro: “O meu bom momento é fruto do trabalho, do dia a dia com os preparadores de goleiro. Quando cheguei, falei que queria ajudar de qualquer forma. Estou feliz por poder ajudar em campo”.

Situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro



O Botafogo luta para se afastar da briga contra o rebaixamento. Atualmente, é o 12º colocado, com 39 pontos. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 36. O próximo compromisso do Glorioso será contra o Atlético-MG, quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.



“Queremos retomar as vitórias o quanto antes. Trabalhamos muito para que já aconteça na quarta-feira. Estamos focados para fazer um bom jogo e ganhar os três pontos”, afirmou Gabriel Batista.

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Outras respostas de Gabriel Batista



. Como se prepara para os momentos difíceis?: “Eu me preparo muito para todos os momentos, não só dos jogos, mas dos treinos também. O dia a dia me proporciona isso, com a qualidade do trabalho dos preparadores de goleiro”.



. Segunda pior defesa: “Qualquer goleiro odeia levar gols. Não podemos carregar isso para dentro de campo (o fato de ser a segunda pior defesa). Precisamos tentar trabalhar da melhor forma para diminuir esses números”.



. Expectativa da torcida: “A expectativa do torcedor é sempre grande, e tem que ser mesmo. Ainda mais pela grandeza do clube. Sabemos que o grupo, pelos nomes que têm, merecia estar em outro lugar na tabela, ter outra pontuação. Mas só vamos conseguir mudar através do trabalho. Estamos mais fechados do que nunca”.



. Sentiu pressão ao assumir a posição?: “É uma responsabilidade boa poder vestir essa camisa, lutar por essa torcida. A pressão existe, mas é tranquila. O que acontece dentro de campo vai muito do que faço no meu dia a dia. Espero que possa continuar ajudando nesta reta final de temporada”.



. Importância do apoio da torcida: “A torcida é o maior patrimônio do clube. Sem dúvida, esperamos tê-la do nosso lado. Tenho certeza que vai estar cheio (na quarta-feira). Queremos conquistar a vitória para proporcionar essa felicidade para eles”.