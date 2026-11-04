Botafogo vence o Galo e respira no Brasileirão

Botafogo dribla pressão e vence no Nilton Santos. Em jogo de poucas chances, o Glorioso bateu o Atlético-MG por 1 a 0, nesta quarta-feira (4), pela 34ª rodada, e se afastou da zona do rebaixamento no Brasileirão. Edenilson acionou a famosa "lei do ex" para marcar o gol botafoguense. Este foi o segundo triunfo de Tite em sete jogos à frente do clube.
Vitorioso, o Alvinegro saltou para a 11ª posição da tabela, com 42 pontos, cinco de vantagem para o Corinthians, primeiro time dentro do Z-4. Agora, aproveita a Data para se preparar, de olho no confronto direto com o próprio Timão, no dia 18 de novembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em busca dos 45 pontos, "número mágico" para fugir do rebaixamento.
Oportunista, Botafogo abre o placar
O Atlético-MG começou tendo mais a bola e protagonizando as ações, mas quem abriu o placar foi o Botafogo. Aos 18 minutos da primeira etapa, o lateral Vitinho recebeu pela direita, atraiu a marcação cortando para dentro e deu linda enfiada para Edenilson. O volante se jogou de carrinho para finalizar rasteiro, na "bochecha" da rede, e provar que a "lei do ex" não costuma falhar.
Na sequência, o Botafogo ficou a centímetros de ampliar. Tiquinho Soares apareceu em bate-rebate, após cobrança de escanteio aos 28, para finalizar forte e carimbar o travessão atleticano. Dez minutos depois, Alexander respondeu com chute forte, da entrada da área, exigindo boa defesa de Gabriel Batista.
Glorioso segura o Galo
Ambas as equipes voltaram devagar do intervalo. O Atlético-MG chegou a ultrapassar os 60% de posse de bola e tentou controlar o jogo, mas não conseguiu traduzir o domínio em chances claras de gol. Ainda assim, pressionou o Botafogo, que tratou de se defender.
Porém, o Glorioso não deixou de escapar nos contra-ataques, que renderam chance de ouro para matar o jogo, aos 30 da etapa final. Kauan Toledo, fresco no jogo, correu pela esquerda e achou Matheus Martins com linda trivela. Livre dentro da área, o atacante parou em defesaça de Everson. Nos acréscimos, em meio a pressão total do Galo, Matheus Martins ainda voltou a levar perigo, mas parou no pé da trave.
Botafogo 1x0 Atlético-MG
Brasileirão - 34ª rodada
Data e hora: 04/11/2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Gols: Edenilson, aos 18' do 1ºT (1-0)
Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Gols: Edenilson, aos 18' do 1ºT (1-0)
Cartões amarelos: Medina (BOT), Tomás Perez (CAM), Marçal (BOT), Kauã Pascini (CAM)
Cartões vermelhos: -
Cartões vermelhos: -
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Auxiliares: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
Auxiliares: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
BOTAFOGO (Técnico: Tite)
Gabriel Batista; Vitinho, Justino, Ferraresi e Marçal; Medina (Domingos Andrade), Edenilson (Alex Telles), Huguinho e Paulinho (Kauan Toledo); Danilo Pereira (Matheus Martins) e Tiquinho Soares (Arthur Cabral).
Gabriel Batista; Vitinho, Justino, Ferraresi e Marçal; Medina (Domingos Andrade), Edenilson (Alex Telles), Huguinho e Paulinho (Kauan Toledo); Danilo Pereira (Matheus Martins) e Tiquinho Soares (Arthur Cabral).
ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Preciado, Léo Duarte, Vitão (Vitor Hugo), Kauã Pascini e Tomás Perez (Gutte); Cissé (João Gabriel Castro), Alexsander, Scarpa, Cauã Soares e Dudu.
Everson; Preciado, Léo Duarte, Vitão (Vitor Hugo), Kauã Pascini e Tomás Perez (Gutte); Cissé (João Gabriel Castro), Alexsander, Scarpa, Cauã Soares e Dudu.