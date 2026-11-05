Botafogo tenta garantir retorno de Danilo contra o Corinthians

Um dos destaques do Botafogo na temporada, o volante Danilo , de 25 anos, que não enfrentou o Atlético-MG, na última quarta-feira (4), teve uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita. O clube carioca trabalha para ter o atleta de volta logo depois da Data Fifa. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O desejo do Botafogo é que Danilo esteja apto para enfrentar o Corinthians, no próximo dia 18, em São Paulo, pela próxima rodada do Brasileiro. A partida é vista como fundamental para os cariocas para dar fim à luta contra o rebaixamento.

Danilo chegou ao Botafogo no meio do ano passado. Na ocasião, o Alvinegro pagou 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na cotação da época) para contratar o volante junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Rapidamente, ele se tornou peça fundamental no elenco. O jogador vive em 2026 a sua melhor temporada na carreira. No total, ele entrou em campo em 39 partidas, anotou 13 gols e deu três assistências. Danilo tem contrato com o Botafogo até julho de 2029.

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Botafogo tem apenas 3% de risco de rebaixado para a Série B. O Alvinegro tem 42 pontos, cinco a mais que o Corinthians, que abre a zona da degola.

A lesão do volante o fez ser cortado da convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Japão e Singapura, os dias 14 e 17 de novembro, em Singapura. Danilo vem sendo figura constante nas listas de Carlo Ancelotti.

A seleção brasileira enfrentará o Japão, no dia 14, às 7h15 (de Brasília), e depois encara Singapura, no dia 17, às 7h. Ambas as partidas serão realizadas no Estádio Nacional de Singapura. Na última Data Fifa, o Brasil enfrentou a Austrália, duas vezes, e a Índia. No primeiro jogo, empatou com os australianos por 1 a 1 e, depois, venceu 4 a 2, antes de também golear os indianos por 4 a 0.

Esta será a última Data Fifa da temporada. Por ordem da CBF, o técnico Carlo Ancelotti não convocou jogadores de Flamengo e Palmeiras, que disputam o título brasileiro. Porém, convocou de outros times da Série A, com limite de apenas um por equipe. Entre as novidades, a lista conta com o zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, o volante André Luiz, do Corinthians, o meia Marlon Gomes e o atacante Alisson Santana, ambos do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, além do atacante Allan, do Manchester City, da Inglaterra.

Danilo chegou ao Botafogo no meio do ano passado. Na ocasião, o Alvinegro pagou 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na cotação da época) para contratar o volante junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Rapidamente, ele se tornou peça fundamental no elenco. O jogador vive em 2026 a sua melhor temporada na carreira. No total, ele entrou em campo em 39 partidas, anotou 13 gols e deu três assistências. Danilo tem contrato com o Botafogo até julho de 2029.

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Botafogo tem apenas 3% de risco de rebaixado para a Série B. O Alvinegro tem 42 pontos, cinco a mais que o Corinthians, que abre a zona da degola.