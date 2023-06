Sampaoli analisa vitória do Flamengo sobre o Racing e critica gramado do Maracanã: 'Muito ruim'

Após a vitória sobre o Racing pelo placar de 2 a 1 na última quinta-feira (08), em partida válida pela Taça Libertadores, o treinador do Flamengo, Jorge Sampaoli, concedeu uma entrevista coletiva comentando sobre os aspectos do jogo. O argentino afirmou que o Rubro-Negro jogou bem e analisou que o modelo que quis aplicar para a partida foi muito bem executada.

"Hoje foi uma partida difícil, mas conseguimos ser melhores no ataque. É uma vitória de muito valor, porque nos dá a oportunidade de lutar pelo primeiro lugar. Temos uma sequência de muitos jogos seguidos, e a equipe conseguiu responder", iniciou Sampaoli.

"A velocidade do time está no jogo. Ter um Arrascaeta, Everton Ribeiro, jogadores dessa qualidade e precisão, e ter a verticalidade dos laterais na frente, nos dá a possibilidade de dominar o jogo. Tivemos a posse sem agressividade no primeiro tempo, mas faltou profundidade", complementou.

Sampaoli também aproveitou a situação para detonar o gramado do Maracanã. O argentino afirmou que a qualidade estava muito ruim e revelou que já fez pedidos para a diretoria para, ou promover melhoras no campo, ou procurar outro lugar para mandar seus jogos.

"O estado do gramado é muito ruim para tentar jogar, quase impossível. Quase 70 mil pessoas vieram ver um jogo de futebol nesse tipo de gramado. Os domínios são diferentes, a aceleração é difícil. Seguimos pedindo ao clube para que intervenha na melhoria do campo de jogo, ou na possibilidade de jogar em outro lugar", reclamou.

Flamengo volta a entrar em campo no próximo domingo (11), quando retorna ao Maracanã às 16h para enfrentar o Grêmio, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, o Rubro-Negro vai novamente ao seu estádio mandar a partida contra o Aucas, no dia 28, às 21h30, pela última rodada da fase de grupos da competição.