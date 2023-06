Ídolo do Flamengo, Arrascaeta estaria na mira de clube do México, afirma portal

Rio - Um dos principais nomes do elenco do Flamengo desde 2019, o apoiador Giorgian Arrascaeta, de 29 anos, está na mira do Monterrey, do México. De acordo com informações do site local "Soy Fútbol", o clube da América do Norte deseja fazer uma grande investimento para a próxima temporada e tem o uruguaio como prioridade.

No entanto, a negociação, caso aconteça, não deverá ser simples. Primeiramente, Arrascaeta tem contrato até o fim de 2026, e sua cláusula de transferência é no valor de cerca de 40 milhões de euros (R$ 220 milhões). Além disso, Arrascaeta dificilmente deixaria o Rubro-Negro para defender algum clube que não seja do futebol europeu.

Contratado em 2019, o apoiador se transformou em um dos principais símbolos do Flamengo nas conquistas dos últimos anos. Pelo Rubro-Negro, Arrascaeta conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e três Cariocas.