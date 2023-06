Bruno Henrique celebra primeiro gol pelo Flamengo após grave lesão no joelho: 'Aprendi a não desistir nunca'

Rio - Supercampeão pelo Flamengo e ídolo pelo clube carioca, Bruno Henrique voltou a viver neste domingo um momento único com a camisa rubro-negra. Na vitória de 3 a 0 sobre o Grêmio, o atacante, de 32 anos, voltou a marcar após 1 ano e dois meses. Emocionado, o atacante falou sobre o momento complicado que viveu após sofrer uma grave lesão ligamentar no joelho direito.

"É um misto de emoção. Só Deus sabe o que eu passei. Voltei e ainda não estava no meu melhor momento. Mas depois da segunda vez que eu fiquei fora, cada dia mais jogando para pegar ritmo. Continuei trabalhando que as oportunidades vão aparecer. Aprendi a não desistir nunca. Eu vim lá de baixo. Não vai ser agora nesse momento de felicidade que vou lá para baixo de novo. Agradecer a nação por essa linda festa", afirmou.

Bruno Henrique se lesionou na partida contra o Cuiabá, pelo primeiro turno do Brasileiro de 2022, no dia 15 de junho do ano passado. O seu último gol havia sido contra o Atlético-GO, no dia 9 de abril de 2022. Esta foi a sexta partida do atacante na atual temporada.

"A espera foi válida. Meu filho tem quatro anos, entende de futebol e cobra bastante. Pergunta porque não entrei, porque não joguei. Eu, com o coração ferido, tendo que explicar que as coisas acontecem no tempo de Deus. Hoje, ele está aqui. O gol é muito gratificante, todo mundo quer fazer. Passa um filme da cabeça. Lembra do choro, das dores, das noites em claro acordado. Lembra o filho perguntando. Minha família sempre comigo ali na hora do choro e agora na alegria", disse.