Jorge Sampaoli destaca período sem jogos e vê Flamengo 'reencontrando mentalidade ganhadora'

Rio - Após a vitória sobre o Grêmio por 3 a 0, o treinador do Flamengo, Jorge Sampaoli, ressaltou a importância do período de 11 dias sem jogos que o clube carioca irá viver a partir de agora. O argentino também fez questão de destacar o bom momento do Rubro-Negro que conquistou quatro vitórias consecutivas na temporada.

"Cada tempo de preparação para mim é importante. A gente tem que incorporar uma ideia com o time que já vem trabalhando. Ter um pouco de vantagem sobre outros. O time está reencontrando a mentalidade ganhadora, personalidade para enfrentar cada momento do jogo. Hoje, houve momentos difíceis, outros favoráveis. Com a qualidade que o time tem, isso é possível", afirmou.

Ídolo do Flamengo, Bruno Henrique voltou a marcar com a camisa do clube carioca após 14 meses. O jogador, de 32 anos, vem voltando aos poucos após uma grave lesão no joelho. Sampaoli se disse contente e projetou contar com o atacante no nível de outras temporadas.

"Fiquei muito feliz. Vem de uma lesão complicada. Bom que conseguiu pela primeira vez nessa volta marcar a diferença. Espero reencontrar aquele jogador que admirei tanto quando era rival", disse.